Wintertourismus muss umgedacht werden

Der Wintertourismus mit der aufgeblähten Seilbahnwirtschaft und mit ihr verbundenen Natur-, Flächen-, Landschafts- und enormen Energieverbrauch, ist aus heutiger Sicht mit mit dem ökologischen Gewissen nicht mehr vertretbar. Die immense wirtschaftliche und regionalpolitische Bedeutung des Wintertourismus ist für die Skigebiete schon so lebenswichtig geworden und der Tourismus (samt Steuergelder) stopft trotzdem Jahr für Jahr Millionen in den weiteren Ausbau von Liften, Pisten und die Naturzerstörung nimmt kein Ende.

Im Land Salzburg gibt es bereits über 60 Skigebiete mit rund 600 Seilbahnen und Liftanlagen. Dazu kommen noch enorme Eingriffe für Speicherseen für künstliche Beschneiungsanlagen, energiefressende nächtliche Beleuchtung und die dieselbetriebenen Pistenraupen, die nachts dröhnend über die Hänge donnern. Im herrschenden Wirtschaftssystem ist es symptomatisch, wie die politisch und wirtschaftlich Mächtigen diese Vorgehensweise durchgeboxen. Wie viel saubere Luft, wie viel nutzbarer Boden, wie viel trinkbares Wasser und wie viel unberührte Natur für die lebensnotwendige Biodiversität stehen uns Menschen noch zur Verfügung? Der Naturschutz hat in der Realität die schwächere Position, aber es gibt immer mehr ein öffentliches Interesse für die Erhaltung eines geschützten Lebensraum und damit unsere Lebensgrundlagen. Was ist aus diesem so genannten Volkssport geworden? Ein Sport den man de facto ohne Sturzhelm und Rückenprotektor nicht mehr betreiben kann und eine bedauernswerte Bilanz aufweist und immer wieder Schwerverletzte (inkl. Rennläufer) und auch Todesfälle zu beklagen sind. In der Hochsaison muss das Krankenhaus in Schwarzach annähernd 100 Verletzte

und mehr pro Tag verarzten.

Das Unfallrisiko ist enorm und bei genauer Betrachtung sind fast 80% ohne Vorbereitung und eher ohne jegliche Anstrengung auf den bestens polierten Pisten unterwegs, oder sie eifern unseren verwöhnten Skiassen nach und fahren meistens über ihre Verhältnisse viel zu schnell. Bewegungsphysiologisch sind Skilanglauf, Skitourengehen oder Schneeschuhwandern bei Weitem besser für das Herz-Kreislauf-System und für ein gut funktionierendes Immunsystem. Der Massentourismus ist an seine Grenzen gestoßen, die Zukunft muss ein Umdenken bei den Verantwortlichen hervorrufen, denn nur eine vorausschauende, nachhaltige Politik und der sanfte Tourismus mit der Symbiose zwischen Tourismus, Land- und Forstwirtschaft samt Gewerbe usw. hat eine reelle Chance. Die Verschandelung des Landes ist bereits weit fortgeschritten und viele Dörfer und Gemeinden verlieren ihre Identität und man betrachtet vieles nur mehr unter dem Aspekt des Geschäftemachens. Kinder und Jugendliche werden regelrecht genötigt den Skisport zu betreiben, aber nicht wegen der sportlichen Aktivität, sondern nur um die wirtschaftliche Zukunft der Seilbahnindustrie zu sichern. Wir sind mitten im Klimawandel (Österreich ist in der EU Schlusslicht) und es zeigt sich immer wieder, dass die Natur nicht auf Knopfdruck die weiße Pracht vom Himmel schickt und trotzdem werden weiter Millionen in neue Anlagen investiert und sogar Neuerschließungen mit aller Gewalt von der Seilbahnlobby betrieben.

Gerade das Gebiet Gaißau-Hintersee, im Nahbereich der Stadt Salzburg wäre besonders prädestiniert für einen naturbelassenen Erholungsraum mit einer möglichst intakten Naturlandschaft. Ruhe und Abgeschiedenheit ist wieder gefragt, ohne Verkehrslawine, ohne Ballermann-Stimmung und Discos, ohne Skywalking und Events. In unserer Bevölkerung nimmt der Anteil an Übergewichtigen rasant zu, Burn-out, Drogensucht und andere psychische Krankheiten sind enorm auf dem Vormarsch und Kosten Jahr für Jahr Millionen und darum brauchen wir "dringend" mehr Harmonie, Entspannung und Bewegungsräume mit der Kraft der Natur.



Franz X. Ebner, 5400 Hallein-Rif