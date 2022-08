Wintertourismus und Treibhausgase

Der Appell von Franz Schenner zur Rettung der Wintersaison spricht ein wichtiges Thema an. Allerdings in unvollständiger Weise. Fehlende Gesichtspunkte betreffen u. a. den weiter voranschreitenden Klimawandel, der für die kommenden drei Jahrzehnte stattfinden wird, mit weiterer Erwärmung, verstärkten extremen Wetterereignissen, noch weniger natürlichem Schneefall, etc. Der zeitliche Rahmen von nur drei Jahrzehnten setzt voraus, dass die Menschheit es schafft, bis 2050 die Treibhausgasemissionen global auf netto null herunterzufahren. Ein glaubwürdiges Business-Modell für den Wintertourismus müsste ebenfalls netto null Emissionen bis dahin aufweisen.

Weiters ist miteinzubeziehen, dass jegliche Treibhausgasemissionen bis dahin Schäden in der Höhe von deutlich über 100 Euro je emittierter Tonne verursachen - und eine Stromproduktion mit null Emissionen ist auch in Österreich noch lange nicht erreicht, vor allem im Winter. Nach dem Verursacherprinzip sollte der Wintertourismus auch für diese Schäden aufkommen, um sie zu kompensieren. Für ganz Österreich macht diese jährliche Rechnung derzeit rund sieben Mrd. Euro aus - bei etwa 70 Mill. Tonnen Emissionen an Treibhausgasen.

Die bisherigen Maßnahmen können nur den Anfang einer Entwicklung markieren. Es ist notwendig, diese Diskussion anzustoßen, aber unter Betrachtung aller Für und Wider. Der Hinweis, dass man selbst ja nur einen kleinen Teil zu diesem globalen Problem beiträgt, der vernachlässigbar wäre, ist nicht hilfreich und zielführend, sondern schiebt die Sache nur auf die lange Bank und verschlimmert die Situation unweigerlich, wie die Erfahrung der vergangenen 34 Jahre zeigt (die Toronto-Klimakonferenz fand bereits 1988 statt!).



Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien