Wir Älteren können gegen die Klimakrise mithelfen

Gott sei Dank gibt es noch Mitmenschen, die so denken wie ich. Gratulation zum Leserbrief von Frau Widerin. Die Klimakrise ist nicht erst im Kommen, die Wissenschaft hat schon recht - sie ist schon längst da.

In städtischen Gegenden in Österreich ist es wahrscheinlich nicht so spürbar wie in ländlichen. Die Murenabgänge, Überschwemmungen, Stürme etc. waren vor längerer Zeit sicher auch schon einmal da, aber so massiv wie jetzt kann ich mich nicht erinnern. Ich lebe schon eine ganze Weile auf diesem Erdball.

Die Ausreden - das gab es immer schon - habe ich laufend im Ohr. Unsere Jugend macht uns alle schon darauf aufmerksam, dass wir behutsam mit unserer Erde umgehen sollen. Sie haben Angst um ihre Zukunft und ich auch für unsere Erde. Wir haben nur diese eine, die wir behüten sollten. Wir Älteren können genauso mithelfen, als letzte Generation die beginnende Verschlimmerung zu ändern.

Muss jeder Weg mit dem Auto sein? Ist ein Urlaub ohne Flugzeug wirklich nicht mehr möglich? Wir schaffen es bestimmt gemeinsam, wenn jeder ein wenig mehr Verzicht üben würde.



Christine Gmeinbauer, 5020 Salzburg