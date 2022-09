Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg

Danke und Gratulation an Herrn Schwischei für seinen Leitartikel vom 7. 9.! Das Wort "Wirtschaftskrieg" wird hier zum ersten Mal ausgesprochen. Politiker europaweit sprechen immer nur von Abfedern der Belastungen, Lösungsmöglichkeiten für die Energiekrise etc. Tatsache ist aber, dass wir uns in einem Krieg mit Russland befinden: im Westen einem Wirtschaftskrieg, in der Ukraine einem "heißen Krieg". Wenn wir den Wirtschaftskrieg gewinnen wollen, müssen wir das ansprechen und "durchhalten", sonst geht es mit der westlichen Demokratie bergab. Und das können wir doch nicht wollen.

Günter Braun, 1020 Wien