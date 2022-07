Wir benötigen einen weitgehend freien Markt

Zuerst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass die "Salzburger Nachrichten" ein derartiges Geschehen wie das innovative Projekt von Michael Resch bzw. Verein Lebensarche aufgreift und an die Öffentlichkeit bringt. Der Journalismus als enorm wichtige vierte Säule ist heutzutage in unserer Politstruktur (die durch immer massivere Massenmanipulation zur immer offeneren Diktatur verkommt) in einem katastrophalen Zustand und da tut es gut zu sehen, dass mittlerweile eher selten aber doch noch das eine oder andere Geschehen weitgehend unzensiert und nicht manipulativ mitgeteilt wird.

Aus Ihrem SN-Beitrag wird die Problematik deutlich ersichtlich, welche derzeit unsere Gesellschaft in ihren Grundwerten erschüttert: Die Vertreter des Staates erweisen sich viel mehr als Hindernis, ja als regelrechter Parasit (wir erleben eine schier endlose Fülle an Korruption, die vom arbeitenden Volk bezahlt werden muss), als dass diese Leute einen Nutzen für das Volk bringen. Warum? Weil sie nicht den Interessen des Volkes dienen, sondern jemanden anders . . .

Wir, das Wesen Mensch, sind sozial - aber wir brauchen keinen Sozialismus. Wir sind das Kapital, wir brauchen keinen Kapitalismus. Wir sind die Kommune und wir brauchen keinen Kommunismus. Alles diese -ismus-Dinger sind ideologische Ausgeburten einer egoistischen, die Gesellschaft spaltenden Politik! Wir benötigen dringend einen weitgehend dezentralen freien Markt, um Wohlstand dauerhaft zu generieren und somit Frieden und Nachhaltigkeit zu sichern. Die österreichische Schule der Ökonomie weist seit über 100 Jahren den Weg, die Politik will/darf ihn nicht gehen. Wir benötigen im Staatswesen dem Wesen Menschen freundlich gesonnene standhafte Pioniere und Visionäre, gute Wirtschaftler und im praktischen Leben stehende nicht korrumpierbare und kompromittierbare Persönlichkeiten, die ohne Wenn und Aber den wahren nicht durch Massenmedienpropaganda manipulierten Volkswillen aufgreifen und in deren Interesse nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Damit können wir unseren Kindern (unsere Zukunft sichtbar heute) eine weitgehend freie Entfaltung bereit stellen und unseren alten Mitmenschen ein menschenwürdiges und auch im Alter noch erfüllendes Leben ermöglichen, indem sie ihr Können, ihre Erfahrungen und ihre Lebensweisheit an die Jungen weitergeben können. Ein derartiges Projekt wie von Resch/LebensArche, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, darf an künstlich errichteten Hürden an staatlichen Regelungen und Vorgaben, denen es oftmals an Vernunft und Hausverstand mehr als mangelt, nicht scheitern!

Vereine und das Vereinsleben stellen eine wichtige Basis unserer Gesellschaft dar. Nicht nur der ÖAMTC z. B. ist ein Verein, auch die Parteien selbst sind Vereine, hin bis zur EU. Die Vereinsform wird von immer mehr gewöhnlichen Österreichern als Raum gefunden, in welchem auf Basis des Vereinsrechts, das älter ist als der Staat Österreich mit seiner Rechtsform, einerseits die Gesellschaft stabilisierende Traditionen und Werte bewahrt und andererseits noch eine weitgehend freie, natürliche Entfaltung kreativer Schaffenskraft und eine ebenfalls weitgehend unbürokratische Hilfestellung innerhalb der Vereinsmitglieder ermöglicht wird. Dies hat eine positive Signalwirkung auf unser gesamtgesellschaftliches Umfeld und es bleibt zu hoffen, dass dieses nicht noch weiter vom Staatswesen "zu Tode" reguliert und kontrolliert wird. Setzen auch Sie von den "Salzburger Nachrichten" ein entsprechendes Signal, es sind die Medien, welche die Weltanschauung der Menschen wesentlich beeinflussen. In diesem Sinne möchte ich dem Verein LebensArche und der Familie Resch für ihr auch der Allgemeinheit nützliches Projekt meine Anerkennung aussprechen und ihnen viel Erfolg wünschen, dieses weiterhin erfolgreich betreiben zu können.



Karl Huber, 6345 Kössen