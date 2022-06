Merkwürdig, dass manche Bürgermeister, ob "rot" oder "schwarz" die Zeichen der Zeit missachten. Lebensqualität scheint ihnen noch immer mit mehr Autos und mehr Parkplätzen in Zusammenhang zu stehen. Offenbar wäre es ein heroischer Akt zuzugeben: Wir rasen in einer Sackgasse gegen die Wand! Bremsen! Umdrehen! Neue Wege suchen! Die Stimmung, so meine Hoffnung, ersehnt zukunftsfitte Lösungen.





Karl Plohovich, 5020 Salzburg