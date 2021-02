Wir brauchen die konventionelle Landwirtschaft

In den SN vom 19. 2. 21 wird berichtet, dass zehn Prozent der in Österreich erzeugten Lebensmittel Bioprodukte sind, die auf 25% der Agrarfläche erzeugt werden. Da wir in Österreich kaum Überschüsse produzieren, könnten wir, wenn das ganze Land Biolandwirtschaft betreiben würde, nur 40% unserer Lebensmittel selbst erzeugen. Auch konventionelle Bauern erzeugen gesunde Lebensmittel. Z. B. sind die gesetzlich festgelegten Grenzwerte für Spritzmittel um das 100-fache niederer als die gesundheitsschädliche Grenze. Im Grünland werden überhaupt keine Spritzmittel eingesetzt .Die vom Bioweinbau eingesetzten Kupferpräparate werden nicht abgebaut und schaden besonders dem Regenwurm.

Wir haben kaum Monokulturen und tierfeindliche Haltungsformen. Die

Anbindehaltung für Rinder ist von der EU seit Langem verboten, Ausnahmen gibt es nur für kleine vornehmend Biobauern. Das Ziel, Rindern einen ganzjährigen Auslauf zu bieten, gilt nicht nur für Biobetriebe. Die in der Werbung dargestellte ganzjährige Weidehaltung und ganzjährige Fütterung mit Gras ist natürlich ein Unsinn.

Lassen wir doch die Kirche im Dorf und danken wir allen Bauern dafür, dass sie uns gesund und ausreichend ernähren, indem wir regionale und heimische Produkte kaufen.





Peter Spielbauer, 5020 Salzburg