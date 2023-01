Wir brauchen die Umweltanwaltschaft

Ohne die parteipolitisch unabhängige Landesumweltanwaltschaft (LUA) würde dem Natur- und Umweltschutz und daher auch dem Klimaschutz im Bundesland Salzburg ein wesentliches Standbein fehlen.

In Gestalt von Gishild Schaufler und ihrer Mitarbeiterschaft muss sie, und das bitte ist nichts weniger als ihr gesetzlicher Auftrag, gelegentlich unbequem sein. Zusammen mit den ebenso ausschließlich an geltendes Recht gebundenen und weisungsfreien Naturschutzbeauftragten bildet sie eine fachlich und rechtlich überzeugende mächtige Instanz gegen wuchtige Gremien in Wirtschaft, Landwirtschaft, Industriellenvereinigung und anderen.

Die LUA kann so im Einzelfall gegenüber den politisch letztlich der Landesregierung weisungsgebundenen Behörden als unabhängige "Kammer für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz" gleichrangig den genannten Einflussgruppen kompetent begegnen bzw. gelegentlich entgegentreten.



Dr. Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen