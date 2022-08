Wir brauchen ein verpflichtendes Pfandsystem

Morgengrauen in einem beliebten Kneippenviertel: Der Müllmann schiebt zwei Tonnen auf den Heber, Sekunden später ohrenbetäubend das Geräusch von Hunderten Glasflaschen, die sich ins Innere des Müllwagens ergießen, dort zerbersten und zerbrechen. Kein weiterer Restmüll in den Tonnen, der das Zersplittern der leeren Flaschen bremsen könnte. Eine Szene, die sich in Österreich tagtäglich unzählige Male abspielt, Rohstoff (Altglas), das achtlos weil kostengünstig weggeworfen wird und die Berge in den Mülldeponien rasch anwachsen lässt. Ich habe Verständnis für den Kneipenkellner in der Fußgängerzone, der nicht täglich hunderte Leerflaschen zum nächsten Container karren will.

Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Getränkelieferanten das Leergut nicht wieder mitnehmen. Was z.B. bei Bierflaschen seit Jahr und Tag ganz selbstverständlich funktioniert, muss dringend auch auf alle anderen Glasflaschen ausgedehnt werden. Und, um Ausweichspielchen der Getränkeindustrie entgegenzuwirken, selbstverständlich auch auf Plastikflaschen und Dosen. Wir haben keine zweite Welt im Kofferraum, wir müssen mit dieser einen Welt möglichst schonend umgehen!

Kurt Beyer, 5020 Salzburg