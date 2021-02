Wir brauchen in Wirklichkeit alle viel weniger

Zweifelsohne gibt es derzeit für uns alle wenig zu lachen. Ich sehe in der derzeitigen Situation aber auch ein große Chance! Wir lernen gerade wieder klarer zu sehen und können so den Wert von viel Selbstverständlichem mehr schätzen. Nebelgranaten und Blendfeuer verlieren ihre Wirkung! Was ist wirklich wichtig im Leben? Was brauchen wir, damit wir zufrieden sind? Endloses Wirtschaftswachstum, Shopping ohne Ende, gerade Nasen, mehr Straßen und Verkehr?

In Wirklichkeit brauchen wir alle mehr vom Weniger! Jeder, der ehrlich zu sich selber sein kann, wird das fühlen können! So passiert auch sehr viel Postives in dieser Zeit: Menschen schätzen verstärkt den Wert von persönlicher Kommunikation, ein ernstgemeintes Danke kommt wieder öfter über die Lippen, der Wert des Lebens wird uns bewusster, ein Lächeln gibt uns Kraft - auch in finsteren Zeiten. Und davon haben wir alle mehr, als wir es uns vorstellen können! Nur Mut! Schenken wir uns gegenseitig diese Zuversicht, sie kommt tausendfach zurück!







Heinrich Appesbacher, 5342 Abersee