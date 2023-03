Wir brauchen jetzt jeden Baum

Zu "599 geschützte Bäume gefällt: Salzburger Bürgerliste will stärkeren Schutz" (SN vom 21. 3.): Schrecklich, ein trockener und lakonischer Bericht, 599 erwachsene Bäume fallen! Dafür gibt es 513 Ersatzbäumchen! Ich kann das absolut nicht verstehen, das wird so als Beruhigung getextet. Als Vergleich fällt mir dazu nur ein, wenn in einem Unternehmen 600 werkende Angestellte entlassen und ohnedies 600 Babys aufgenommen werden; ha, laut Gesetz alles in Ordnung? Wer hat diesen Rechnungsansatz erfunden? Erst 40 bis 50 Jahre später werden hoffentlich diese Bäumchen den Schaden ersetzen. Das ist 40 bis 50 Jahre zu spät, gerade jetzt brauchen wir jeden Baum, aber wirklich jeden! Schützt sie, solange es nur geht, wie einen wertvollen Mitarbeiter, auch wenn er die Stufen nicht mehr rennen kann.



Ing. Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau