Wir brauchen mehr Medienkompetenz

Zum Artikel "Social Media ist doch nicht alles" (Ralf Hillebrand, SN, 21. April 2023):

Ja, die Ergebnisse machen Hoffnung. Vielleicht wollten die sozialen Medien nie mehr, als Unterhaltung bieten, sie wurden nur falsch genutzt. Social Media, ein Freizeitpark mit Bierzelt, Achterbahn, Gruselkabinett und Zauberern.

Umso wichtiger wäre es, dass Kinder und Jugendliche begleitet werden, um sich hier zurecht zu finden und lernen, welche Medien für seriöse Informationsbeschaffung geeignet sind.

In der Studie über die Jobsuche wird erwähnt, dass Eltern und Großeltern helfend zur Seite stehen. Es ist aber zu befürchten, dass viele Kinder und Jugendliche mit den sozialen Medien und Streamingdiensten allein gelassen werden, sei es aus Mangel an Sprachkenntnissen oder aus Zeitmangel der Erziehenden.

Deshalb wäre es so wünschenswert, an den Schulen für alle Altersklassen einen begleitenden, qualitätskontrollierten Ethik- und Medienkompetenzunterricht abzuhalten. Das Geld wäre gut investiert, auch als Präventionsleistung bei anderen Problemen. Wohlstand und Bildung, aber nur Hand in Hand mit (ein wenig) Hausverstand und Moral sind der Garant für den vielzitierten Wirtschaftsstandort und für Lebensqualität, denn sie schaffen Vertrauen.





Gabriele Rainer, 5325 Plainfeld