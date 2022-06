Wir brauchen mehr unversehrte Natur

Liebe Saalforstverwalter! Bitte verkauft keine Grundstücke mehr an Salzburg! Salzburgs flächenwidmende Politiker haben leider noch immer nicht erkannt, dass in Zeiten des Klimawandels ungebremste Naturzerstörung abgestellt gehört. Was die Natur in Jahrhunderten hervorgebracht hat, wird in wenigen Jahren von Spekulanten, Investoren und politischen Günstlingen zerstört und zu Geld gemacht. Für eine lebenswerte Zukunft brauchen wir mehr unversehrte Natur. Vielleicht gelingt es doch noch, einige Reste von Naturlandschaften der Nachwelt zu hinterlassen. Wir brauchen von Wenigem viel mehr und von Mehr viel weniger.



Markus Bader, 5621 St. Veit im Pongau