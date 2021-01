Wir brauchen neue Wege - Zukunft Winter

Die Skination Österreich verkauft noch immer die Bilder von Weltcuprennen und Großereignissen. Bilder, die für Aires Ski bedeutend sind, für Sportbegeisterte, die immer weniger die Erfolge der Österreicher/-innen feiern können und für Zeitungen und Zeitschrift um ihre Seiten zu füllen. Den potentiellen Schifahrer Marke Otto Normalverbraucher/-in erreicht sie damit aber nicht mehr. Waren früher einmal ein Franz Klammer oder eine Annemarie Moser-Pröll noch Vorbilder, denen man auf der Skipiste nacheifern wollte, stellen die Technik und Ausrüstung eines Marcel Hirscher inzwischen kein Ziel mehr dar. Denn wer kann hier noch mit Ausrüstung, Training und Pistenzustand mithalten? Ein Paradigmenwechsel ist notwendig, ebenso, wie er in unserer Branche, den Tanzschulen bereits seit einigem Jahren im Gange ist. Waren früher einmal Tanzturniere Aushängeschilder, abgelöst von Dancing Stars, zeigt sich inzwischen, dass es um etwas ganz anderes geht. Um die Freude an der Bewegung, an der gemeinsamen Bewegung, an der Gemeinschaft und dem positiven Gefühl auf der Tanzfläche. Dasselbe gilt auf der Piste. Die Freude an der Bewegung, an der Natur, das Gemeinschaftserlebnis muss im Mittelpunkt stehen, um der Skination Österreich wieder neues Leben einzuhauchen. Angebote an die Jugend - in unserem Fall mit Urban Dance, Breaking und Hip Hop - mit entsprechenden Inhalten müssen folgen. Auswahl gibt es im Skibereich auch hier genug. Geld ist genug vorhanden, richtig genutzt muss es nur werden.





Klaus Höllbacher, 8010 Graz