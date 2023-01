Wir brauchen vernünftige Verkehrslösungen

Zu "Luftwerte: Auf A10 wackelt Tempo 100": Wenn Frau Berthold bezüglich der 80er Beschränkung Salzburg mit Linz verkehrstechnisch vergleicht, so soll sie aber auch sehen, dass dies eine Stadtautobahn mit elf Auf- und Abfahrten ist, und daher auch der 80er gerechtfertigt ist. Neu wird in Linz die Westspange gebaut, um den Verkehr ins Mühlviertel Richtung Rohrbach aus dem Linzer Stadtgebiet wegzuleiten.

Salzburg hat nur die West- und die Tauernautobahn rund um die Stadt, aber keine Stadtautobahn. Wo ist die direkte Verbindung von der B1 Nach Hallein, von Guggenthal zum Flughafen?

Graz hat man untertunnelt, der Verkehr fließt mit 100 km/h durch Graz. So etwas ist in Salzburg nicht möglich, dazu gibt es zu viele Verhinderer (siehe Parscher Straße). Tempo 100 muss rigoros kontrolliert werden, das wäre das eine. Ist der Verkehr zu stark, kann man sowieso keine 100 fahren. Wir brauchen keine 500 Meter U-Bahn. Was wir brauchen, sind vernünftige Verkehrslösungen.

Norbert Hofer, 5071 Wals