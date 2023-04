Wir Bürger/-innen müssen Verantwortung übernehmen

Als Wahlberechtigte in einer freien Demokratie haben wir die Freiheit wählen zu gehen. Als Bürger/-innen haben wir die Freiheit unsere Meinung zu äußern.

Es liegt in unserer Verantwortung beides zu nutzen und mit Mitbürger/-innen, die eine andere Meinung vertreten, ins Gespräch zu kommen um für Probleme, die uns alle betreffen, gemeinsam Lösungen zu suchen.

Für viele Menschen, die im Schatten des Zweiten Weltkriegs und des Wiederaufbaus groß geworden sind, galt das Motto "Unseren Kindern soll es einmal besser gehen" als Richtschnur für ihr Tun und Handeln.

Selbst in eine Ein-Zimmer-Barackenwohnung geboren, durfte ich 20 Jahre später studieren. Ich bin meinen Eltern und der Gesellschaft dankbar, dass sie mir diese Starthilfe ins Leben gegeben haben.

Wir sollten heute, angesichts der vor uns stehenden Herausforderungen zur Bewältigung der Klimakrise zumindest den Anspruch haben, "Unseren Kindern soll es einmal nicht schlechter gehen".

Wenn wir als Eltern das Gefühl haben, dass unsere Kinder in der Schule nicht adäquat betreut und nicht auf ihr zukünftig eigenständiges Leben vorbereitet werden, dann sind wir schnell in der Schule oder im "Amt" vorstellig.

Bei wem werden wir vorstellig, wenn die Zukunft unserer Kinder durch eine sich massiv und rasch ändernde Umwelt gefährdet ist?

Kann es sein, dass wir von anderen mehr und schneller Verantwortung einfordern, als von uns selbst?

Kann es sein, dass wir ein Problem verdrängen, weil uns die Auseinandersetzung damit viel abverlangt und wir vom gewohnten Weg abweichen müssen?

Nehmen wir gemeinsam unsere Verantwortung wahr, und geben wir unseren Kindern und Enkelkindern die Möglichkeit uns einmal dankbar zu sein, ihnen ihr Leben zumindest nicht unnötig schwer gemacht zu haben.







Norbert Porsche-Ully, 5020 Salzburg