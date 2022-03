Wir drehen uns im Kreis!

So wird der Eindruck nach dem ersten Tag U-Ausschuss beschrieben. Marian Smetana übertitelt seinen Standpunkt "Keine Politschlacht in Kriegszeiten" und spricht dabei dieses beschämende Zustandsbild an, das sich als Spielwiese von Streithansl, zeigt. Kein Wunder, wenn die Bürger die Nase voll haben. Es ist nicht verwunderlich, dass sich ein Stimmungsbild ergibt, weg mit diesen U-Ausschüssen! Die strafrechtlichen Themen klären die Gerichte. Die moralischen Fragen kläre ich als Bürger mit einem Kreuzerl bei der Wahl. Viel Wirbel, Selbstdarstellung, Anpatzerei und hohe Sitzungsgelder, sehe ich bei diesen Ausschüssen und zwar keine Fraktion ausgenommen.

Machtkontrolle ja, aber mit einer Geschäftsordnung, die verhindert, dass der Ausschuss zur Spielwiese von Streithansln wird.





Helmut Auer, 5071 Wals