Wir dürfen Putin gegenüber keine Schwäche zeigen

Welche Hoffnungen sind denn mit der Forderung nach Aufhebung der Sanktionen verbunden? Dass Putin vor lauter Freude den Gashahn wieder voll aufdreht und unbeschränkt Energie zu Vorkriegskonditionen liefert? Wer so einem skrupellosen Machtmenschen gegenüber Schwäche zeigt, der lädt ihn doch nur dazu ein, Nachgiebigkeit auszunutzen und immer noch mehr zu fordern. Man kann mit ihm nach Aufhebung der Sanktionen sicher über Gaslieferungen reden wenn man auch die Waffenlieferungen einstellt und überhaupt die Ukraine fallen lässt.

Dieser Mann hat die Schlächter von Butscha und Irpin nach diesem barbarischen Massaker demonstrativ befördert, hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen Krieg nach dem anderen begonnen, die unglaublichsten Verbrechen verübt, seine Verhandlungspartner stets aufs Neue belogen und betrogen! Was erwartet man von so einem Menschen?

Wir haben zwei Generationen lang in einer Friedensblase gelebt, die in der Geschichte ohne Beispiel ist. Diese Blase ist geplatzt aber wir sind noch privilegiert. Wir müssen nicht selbst in den Krieg ziehen, die Ukrainer kämpfen für uns!! Wenn sie diesen Kampf verlieren, dann wird sich Putin neue Ziele setzen und wir werden bereuen, die Ukraine nicht mehr unterstützt zu haben. Internationales Recht, Vereinbarungen, das alles gilt Putin nichts.

Gnaeus Pompeius hat seinen Gegner entgegnet: "Was wollt Ihr mit dem Gesetz, wir haben Waffen".

Ferdinand Kirchmair, 6401 Inzing