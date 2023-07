Wir dürfen unsere Zivilcourage nicht verlieren

Liebe Familie Winkler, Ihr Leserbrief vom 5. Juli 2023, in dem Sie die Erlebnisse Ihres Enkelkinds schildern, hat mich zutiefst erschüttert und sehr traurig gemacht. Ich hoffe sehr, dass Ihr Enkelkind diese unfassbaren Gemeinheiten gut verarbeiten kann und das Vertrauen in unsere Gesellschaft nicht verliert. Ich bin mir sicher, dass der Großteil unserer Mitmenschen dies genauso beschämend findet wie ich. Ich gebe Ihnen aber völlig Recht - wir müssen wirklich aufpassen und dürfen unsere Zivilcourage, aber auch unsere Empathie nicht verlieren. Es ist mir ein großes Bedürfnis, Ihrem Enkel und Ihnen zu sagen - so sind wir nicht!

Christina Niederberger-Sieder, 5020 Salzburg