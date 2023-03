Wir haben die Wahl

Über den hatscherten Reim "Frau mit Power statt Haslauer" konnte man 2018 noch lachen, bei "Marlene kommt . . ." entstehen bei manchen Lesern/-innen unwillkürlich Bilder im Kopf, die angesichts der vielen Krisen weltweit ein entspanntes Grinsen über solch "patscherte Formulierungen" ins Gesicht zaubern. Doch die neue Plakatkampagne der FPÖ zur Salzburger Landtagswahl im April löst zumindest bei mir nur mehr Dauerbrechreiz aus. "Während Sie das hier lesen, überqueren zwei Illegale die Grenzen unserer Heimat!"

Nicht nur die Wortwahl, die schon sehr stark an dunkle Zeiten vor über 80 Jahren erinnert, sondern auch die Tatsache, dass den mündigen Wählern/-innen suggeriert werden soll, dass alle fünf Sekunden zwei Menschen ohne gültige Papiere (ja, auch Illegale sind Menschen, aber hat sich das auch bis zu den Textern/-innen der FPÖ-Wahlplakate durchgesprochen?) über die Grenze nach Österreich einwandern. Das ist doch anhand der Fakten (Achtung: ich buchstabiere für FPÖ-Sympathisanten/-innen: F-A-K-T-E-N) des Bundesministeriums kompletter Blödsinn. Denn laut Taschenrechner wären das 6,3 Millionen Menschen pro Jahr, die in unserem Land in Frieden leben und arbeiten wollen. Eine Anzahl, die um ein Vielfaches höher als die tatsächlichen Grenzübertritte ohne gültige Papiere nach Österreich ist, von denen noch dazu nur ein Bruchteil auch in Österreich bleibt. Oder gehen die Plakatverantwortlichen davon aus, dass ihre Wähler/-innen einfach nur seeeehr langsam lesen?

Verhetzung und Spaltung sind die beiden Schlagworte, die mir und hoffentlich vielen anderen mündigen Wählern/-innen dazu in den Sinn kommen und ich frage mich wirklich, wie wenig Anstand man haben muss, um sich eine derartige "Argumentation" auszudenken und auch noch gut zu finden? In meinem Job als Deutsch-Trainerin am BFI Salzburg habe ich seit vielen Jahren die schöne Aufgabe, viele dieser hochmotivierten sogenannten "Illegalen" beim Erwerb der deutschen Sprache zu begleiten und mithilfe von meinen sehr engagierten Kollegen/-innen zu unterstützen. Ich kann mich einfach nur schämen, dass dieses Plakat auch vor dem Eingang meines Arbeitsplatzes hängt. Und vor dem Griff zur Spraydose hält mich letztlich nur die Hoffnung zurück, dass die Salzburger/-innen mehr Herz und Hirn haben, als uns die Masterminds hinter diesen Plakaten weiß machen wollen und sie ihre Kreuze am Wahltag bei Parteien machen, die eindeutig das Gemeinsame vor das Trennende stellen.





Christina Sammern, 5026 Salzburg