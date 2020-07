Wir haben genügend Betten

Zum SN-Artikel "Angekündigtes Bettenlimit für Hotels bringt Wind in die Branche" vom 6. 7. 2020 von Stefan Veigl:

Anton Santner ist PR-Berater und somit ist seine Reaktion auf die bevorstehende Beschränkung von neuen Hotelbauten nachvollziehbar. Was allerdings nicht verständlich ist, sind seine Argumente. Eine Stadt, eine Altstadt braucht nicht Belebung von außen - sie soll aus sich heraus lebendig sein, und dies lässt sich naturgemäß mit Touristen nicht bewerkstelligen. Schon gar nicht in einer Zeit, in der gewisse Reiseformen auf unbestimmte Dauer infrage gestellt sind. Die Salzburger Altstadt braucht: urbane Durchmischung, Vielfalt und Diversität. Insofern ist die derzeitige Nutzung des AVA-Hofs mit Einzelhandel, Dienstleistung und Gesundheitsversorgung gerade vorbildlich! Die Altstadt braucht nicht: Hegemonie einer Branche und deren Übernutzung des Raums. Hingegen bedarf es erschwinglichen, attraktiven Wohnens mit angeschlossener Nahversorgung und einwohnerrelevantem Angebot. Bei derzeit 14.000 Betten benötigt Salzburg sicher keine weiteren Schlafstätten, egal in welcher Kategorie.

Der Bürgermeister handelt nicht protektionistisch, sondern hat die Auswirkungen überhitzter Angebote auf die Tragfähigkeit der Stadt und auf ihre Identität als Kulturstadt erkannt. Dieser Kurs ist zu unterstützen, weil er im Sinne der Balance des Standorts ist; auch wenn er jenen missfällt, die einen Schlafplatz für ihr Kapital suchen.



Andreas Gfrerer,, Obmann Tourismusverband Salzburger Altstadt