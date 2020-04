Zum Leserbrief von Herrn Leitner vom 29.4. möchte ich noch einen Gdanken dazugeben: Was wäre, wenn jeder Staat, in Abhängigkeit von der Bevölkerungszahl und BIP, alphabetisch geordnet, täglich in den Genuss von 0,1 Prozent Finanztransaktionssteuer, die um die 35 bis 42 Milliarden Dollar betragen dürfte, käme?

Wir hätten alle keine Schulden mehr ...

Gerald Huber, 4040 Linz