Wir können nicht immer einer Meinung sein

Der Wochenendleitartikel "Wer Kirschlorbeer pflanzt, ist deshalb nicht böse" vom 30. 7. sollte uns zu denken geben. Genauso wie die Kolumne von Gudula Walterskirchen "Doppelmoral und Interessen". Wir sollten hinterfragen, wie es um unser Demokratieverständnis mittlerweile bestellt ist. Das Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, wozu auch die freie Meinungsäußerung zählen sollte, wird immer mehr aufgeweicht. Aber nicht hauptsächlich von einer diktatorischen Obrigkeit, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Mit einer Animosität, die einerseits ständig krampfhaft auf der Suche nach Gründen ist, beleidigt zu sein wird andererseits hemmungslos verbal auf Andersdenkende in beleidigender und bedrohender Art und Weise eingedroschen. Mit blankem Hass und ohne Rücksicht auf das demokratische Recht der freien Meinungsäußerung. Damit soll mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger eine Gleichschaltung gewisser Meinungen erzwungen werden. Demokratie lebt aber vom Meinungsaustausch und auch vom Bewusstsein, dass kein Mensch im Besitz der absoluten Wahrheit ist. Sollten wir nicht schön langsam die Reife besitzen, anzuerkennen, dass Wahrheit viele Gesichter hat und geprägt ist von persönlichen Erfahrungen, von Lebensumständen und auch von der Verschiedenartigkeit der Menschen?

Oder birgt unser System der freien Entwicklung der Individualität auch die Gefahr der Selbstüberschätzung Einzelner, die sich als Nabel der Welt empfinden und somit keine anderen Ansichten und Einsichten dulden können, ohne sich bedroht zu fühlen? Andersartigkeit sollte nicht als Bedrohung, sondern als Ausdruck der Vielfältigkeit unseres Menschseins geschätzt werden.

Es liegt in unser aller Verantwortung, wie die Welt beschaffen ist, in der wir leben.

Möchten wir in einer Welt leben, die regiert wird von Hass, Unterdrückung, Intoleranz und Missachtung von Werten der Mitmenschlichkeit oder können wir uns dazu entschließen, friedvoll und wertschätzend miteinander umzugehen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.



Melitta Strohofer, 5081 Anif