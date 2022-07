Wir können uns über unser Gesundheitssystem glücklich schätzen

Vermutlich trage ich "Eulen nach Athen". Aber eine Eule mehr wird nicht schaden. Eine Woche, nachdem ich nach einer äußerst schwierigen und komplizierten OP aus der Chirurgie der Salk entlassen worden bin, bin ich noch voller Dankbarkeit für die vom hervorragenden Operationsteam unter der Leitung von Prim. Univ.-Prof. Dr. Klaus Emmanuel an mir durchgeführte OP, die mir meine gewohnte Lebensqualität zurückgebracht hat. Mit dazu beigetragen hat das Team der Pflege, das mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat. Nicht vergessen möchte ich, meinen Dank der Küche der Salk auszusprechen. Die Verpflegung mit den hochwertigen, patientenangepassten Speisen erweckten in mir die Vorstellung, in einem Kurhotel zu sein. Wie glücklich dürfen wir uns schätzen, in einem Land mit diesem Gesundheitssystem mit so hochqualifizierten Ärzten und patientenfreundlichen Krankenhäusern leben zu dürfen.



Inge Stöcklinger, 5760 Saalfelden