Wir kommen aus der Negativspirale heraus

"Mir fehlen deine Briefe", sagen viele Freunde zu mir. Ja, ich habe eigentlich keine große Lust mehr, bei der Fülle von negativen Ereignissen auch noch meinen eigenen Senf dazuzugeben.

Trotzdem einige Gedanken: Abscheulich finde ich "Menschen", die durch ihre menschenverachtende Tiraden eine engagierte Ärztin in den Selbstmord trieben. Eine unfassbare menschliche Tragödie. Tragisch komisch finde ich die Maßnahmen der EU gegen das Katz-und-Maus-Spiel Putins mit Gas und Öl. Folge: Panik wird verbreitet. Dramatisch werden für viele unserer Mitbürger/-innen die Teuerung des täglichen Lebensbedarfes und die nicht wirklich helfenden Maßnahmen der Regierung. Eine Regierung, die mehr mit sich selbst, als mit der Krisenbewältigung beschäftigt ist. Hilflos aber auch die stärkste Oppositionspartei SPÖ, über super Umfragewerte jubelnd, die aber keine praktische Auswirkungen auf die

österreichische Politik haben. Als politisch denkender Bürger zweifelt man an der Demokratie. Aber als Jahrgang 1933 will ich trotzdem nicht die Hoffnung

aufgeben, dass wir aus dieser Negativspirale herauskommen und ich Briefe mit Freude über Positives schreiben kann.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg