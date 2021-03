Frau Christina Wolf-Petre vom WWF hat vollkommen Recht, dass sich der Fischotterbestand selbst reguliert - aber nur in der Wildnis. Wenn in einer Gegend der Wildnis die Otter alle Bäche fast leer gefressen haben, stört das niemanden, allerdings werden viele Otternachkommen nun verhungern. Die Fischbestände erholen sich dadurch langsam wieder. Mehr Fische ernähren mehr Otter und dieses Auf und Ab wiederholt sich ständig.

Was den Vertretern des WWF nicht in den Kopf geht: Wir leben nicht in der Wildnis, wir leben in und von unserer Kulturlandschaft. Wer direkt von der Kulturlandschaft lebt, will die Früchte seiner harten Arbeit nicht von einem Konkurrenten gefressen sehen, der tun und lassen kann, was er will. Diejenigen, die glauben, unser Essen kommt aus dem Supermarkt, können die Rufe nach einer Regulierung natürlich auch nicht verstehen.







Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg