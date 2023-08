Wir marschieren ineine Heißzeit

Seit 30 Jahren konnte man wissen, wohin sich die Klimaveränderung bewegt, getan wurde praktisch nichts. Das 1,5-Grad-Ziel der Klimakonferenzen wurde zwar oft proklamiert, die (freiwilligen) Maßnahmen blieben weitgehend aus. Parallel dazu erreicht der internationale Flugverkehr wieder neue Rekordwerte, selbst in Salzburg plant man den Terminalausbau. Die angepeilte weltweite CO₂-Reduktion steht nur auf dem Papier und die Verbrennung fossiler Energieträger geht munter weiter. Erst wenn zu viel Süßwasser aus dem abschmelzenden Grönlandeis den Golfstrom stoppt, wird man in Europa innerhalb ganz weniger Jahre spüren, dass sich etwas (dramatisch) ändert. Und zwar für mehrere hundert oder tausend Jahre. Ein Dokumentationsarchiv für fahrlässige und mutwillige Umweltzerstörung wäre jetzt an der Zeit, damit man später historisch genau aufarbeiten kann, wer für das Disaster verantwortlich war.





Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos