Meine Anerkennung an den Leserbriefschreiber Christian Reiter zu Egbert Försters Schreiben. Ich habe mich auch sehr geärgert über diese sorglose Interpretation, die in einer Aussage komprimiert bedeutet: Sparen oder was tun, nur wenn gefördert wird!

Ja geht's noch? Wann begreift der gelernte Österreicher, dass wir alle z'samm helfen müssen, denn wir alle sind der Staat und sind eben jetzt gefordert, mit den Problemen g'scheit umzugehen! Also den Raum zwischen linken und rechten Ohr zu benützen.







Ing. Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau