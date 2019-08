Wir müssen auch die Verantwortung tragen

Der LB von Frau Plöchl (SN vom 12. 8.) über die Schafe hat mir sehr gefallen, denn allzu rasch urteilen wir über etwas und vergessen die Relation. Ich denke mir, dass sich die Menschheit seit der Überwindung des Kannibalismus zum größten Fressfeind der Tierwelt entwickelte.

Nur reden wir nicht gerne über solche Dinge. Da holen wir lieber den "Bösen Wolf" als Schuldigen und fordern dann "Die Entnahme des Wolfes". So human sind wir ja, dass wir das Wort Abschuss oder Mord nicht verwenden.

Wir kommen, so scheint es mir, nur aus diesem Zwiespalt, indem wir unsere Blickrichtung mehr auf die Verantwortung lenken, die wir für eine lebenswerte Umwelt haben. Denn genau das sagt auch die Bibel in der Genesis: Macht euch die Erde untertan - gemeint ist mit diesem Wort, dass wir damit auch die Verantwortung tragen müssen.



Wolfgang Noelle, 5020 Salzburg