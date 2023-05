Wir müssen der FPÖ in Salzburg auf die Finger schauen

Als alter eingeborener Salzburger und Anhänger von Haslauer und der ÖVP bedrückt mich die Aussicht, dass künftig in Salzburg Frau Svazek und damit auch Herr Kickl mitregiert, sehr. Für mich ein absoluter Abstieg unseres Heimatlandes Salzburg. Gleich nach dem Bekanntwerden der Absicht von ÖVP, in Koalitionsverhandlungen mit den Blauen einzutreten, wollte ich nach Abstimmung mit zahlreichen gleichgesinnten Salzburger Freunden LH Haslauer mitteilen, dass bei künftigen Wahlen unsere Stimmen für die ÖVP verloren sind.

Dann wurde uns jedoch bewusst, dass nicht Haslauer die Schuld trägt, dass 25% der Salzburger, die hier sicher ein halbwegs angenehmes Leben führen können, ihre Stimme einer Partei geben, in der ein Kickl das Regiment führt, ein Kickl, der ganz sicher noch nie etwas dazu beigetragen hat, dass in Österreich und vor allem Salzburg die arbeitende Bevölkerung ein gutes Auskommen hat. Seine Leistungen sind Häme, Spaltung und Aufhetzen zur Unzufriedenheit, ohne ein Rezept für größeren Wohlstand in Österreich zu bieten.

Dann wählen 10% der Salzburger einen Kommunisten, nur weil er ein sympathischer Bursche ist, obwohl er nicht die Möglichkeit hat, seine großen Versprechungen auch zu erfüllen. Es wäre für das Land sogar besser gewesen, diese nach rechts und links abgefallenen Salzburger hätten wenigstens teilweise die SPÖ gewählt, dann wäre diese als Koalitionspartner brauchbar gewesen - ich halte wohl von dem Egger nichts, aber in dieser Partei gibt es wenigstens ein paar "alte" Recken, die eine ordentliche Politik mit Haslauer machen könnten. So bleibt dem Wahlgewinner also nichts anderes übrig, als über seinen Schatten zu springen und mit der FPÖ zu verhandeln, obwohl dies 75% der Salzburger ablehnen.

Wir als Gegner der künftigen Koalition müssen in Zukunft den Blauen auf die Finger schauen, dass in Salzburg nicht Entwicklungen eintreten, wie Widerstand gegen ärztliche Erkenntnisse, Pferdeentwurmung statt einer notwendigen Impfung, Demonstrationen gemeinsam mit Identitären, Partnerschaft mit Putin etc., was uns in ganz Europa nachhaltig schaden würde und eines Hochkultur-Landes Salzburg nicht würdig wäre. Ich hoffe nur, dass Haslauer seine ÖVP-Leute in der Regierung und im Landtag so aufstellt, dass sie nicht durch die Kickl-Leute überstimmt werden können.



Manfred Lackner, 5020 Salzburg