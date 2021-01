Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben

Vor einem Jahr wurde von der WHO eine Infektion mit dem neu entdeckten Virus Covid-19 als "tödliche Gefahr" eingestuft, mit der Folge einer Änderung der Kriterien für die Ausrufung einer Pandemie: nicht die Erkrankungen an dem Virus zählen, sondern die Infektionen.

Zum Schutz der Bevölkerung waren die Regierungen zum Handeln aufgerufen, diese entwickelten einen Tunnelblick auf "Fallzahlen", die Wissenschaft wurde in "Experten" und in "Verschwörungstheoretiker" gespalten. Nun scheint die "Coronaimpfung" der einzige Ausweg aus dem Chaos zu sein, um einen wirtschaftlichen wie sozialen Kollaps zu verhindern.

Eine im Dezember in "The Lancet" veröffentlichte retrospektive Studie vergleicht Daten von 89.530 in Frankreich hospitalisierten Covid-19-Patienten mit denen von 45.819 Influenza Patienten. Die Sterberate lag bei hospitalisierten Covid-19-Patienten bei 16,9% (Influenza 5,8%). In Österreich haben wir derzeit 40.8781 positiv Getestete, 1886 Patienten sind hospitalisiert, bisher sind 7515 Personen an oder mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Eine Covid-19-Infektion ist also gefährlich, tödlich verlaufen vielleicht 1%. Man könnte eigentlich aufhören, Infektionszahlen zu zählen und sich auf an Covid-19-Erkrankungen konzentrieren.

Wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben, "Virenherde" zu isolieren, unser Immunsystem zu stärken, damit aus einer Infektion keine Erkrankung wird, und falls doch, wie wir in der Lage sind, ihren Verlauf positiv zu beeinflussen.



Walter Nowak, 1040 Wien