Wir müssen uns mit der FPÖ auseinandersetzen

Zu diversen Briefen an die SN rund um das Wahlergebnis der Landtagswahl in Salzburg:

Es ist grundsätzlich die Frage zu stellen, warum sich eine wahlwerbende Partei vor der Wahl festlegen soll, mit wem sie koalieren möchte. Damit vergibt sie sich jede sinnvolle Möglichkeit der Regierungsbildung.

Dass der Landeshauptmann in Vorfeld der Wahl etwas ungeschickt in Richtung der Freiheitlichen argumentiert hat, ja das ist richtig. Diese Gruppierung gehört auch nicht zu meinen bevorzugten Regierungspartnern, auch in meinem Bundesland Oberösterreich nicht. Aber: schon vergessen? Demokratie! Damit sind alle im Landtag vertretenen Parteien gleich viel wert. Ja, leider auch die Kommunisten, wenngleich Dankl meines Erachtens kein Kommunist ist, sondern ein Linker. Aber allen, die nun Dr. Haslauer Verrat oder Lüge vorwerfen, er hat nicht ausgeschlossen, dass er mit der FPÖ koalieren könnte. Man müsste daher jenen Maßstab, den man bei den Freiheitlichen ansetzt, auch bei Herrn Dankl ansetzen und an die - noch nicht einmal ein halbes Jahrhundert vergangenen - Gräuel, die der Ostblock insgesamt seinen Unterdrückten angetan hat, anprangern. Aber: das diesbezügliche Echo ist kaum zu vernehmen.

Kein Mensch möchte orbánsche Verhältnisse in Österreich. Aber wir müssen uns trotzdem mit der Existenz der FPÖ auseinandersetzen und die Aufgabe eines Koalitionspartners dieser Partei darin sehen, sie zur Harmonisierung zu zwingen. Unsere "intelligente" Verfassung gibt uns dazu die Möglichkeiten - siehe die Weigerung des Bundespräsidenten, Kickl nochmals als Regierungsmitglied anzugeloben.

An die Marktschreier und Unkenrufer: bitte etwas mehr Contenance. Ihr seid mit verantwortlich, dass ein Politiker heute nichts mehr wert ist.





Wolfgang Freunberger MBA MPA, 4866 Unterach am Attersee