Wir freuen uns über unser Naturjuwel Hintersee

Briefe an die SN Josef Ebner

Es gibt auch andere aktuelle Fotos als jenes, das in den SN vom 14. 11. 2023 veröffentlicht wurde: Der Hintersee ist ein Naturjuwel. Ja, es ist bekannt, er wird auch als Stausee genutzt. Daher kommt es im Lauf des Jahrs zu sichtbaren Veränderungen des Wasserspiegels. Natürlich spürt auch der Hintersee die klimatischen Veränderungen. Ich vertraue darauf, dass sowohl die Österreichischen Bundesforste als auch die Salzburg AG in ihrer Verantwortung diesen Veränderungen Rechnung tragen.

Alle, die in Faistenau und Hintersee leben, freuen sich in Zeiten wie diesen über positive Bilder und Berichte aus unserem Tal. Tourismus ist in unserer Region auch in Zukunft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Karikatur im SN-Artikel mag zwar witzig sein, ist aber kein positiver Beitrag für unsere Tourismuswirtschaft.

Von einem politischen Landesvertreter brauchen wir dazu keinen Kommentar, sondern vielmehr sichtbare Beschäftigung mit strategischen Zukunftsprojekten für unser Land - positiv und konstruktiv statt destruktive und populistische Schlagzeilenheischerei.

Josef Ebner, 5324 Faistenau