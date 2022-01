Zum SN-Artikel vom 10. Jänner "Wir opfern die Messe nicht für ein Stadion". Wieder mal erfahren wir, dass der Bauunternehmer Max Aicher in Salzburg bauen will. Ich erinnere an die Diskussion "Makartplatz" vor Jahren. Große Versprechen, unsere schönen Magnolienbäume stehen noch. Gott sei Dank. Aber der Baumeister hat ein Baurecht für 99 Jahre am Makartplatz. Brauchen wir "ihn"?







Elfriede Quehenberger, 5020 Salzburg