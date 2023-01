Wir schauen alle in den gleichen Himmel

Ein Tourismusort, Jahreswechsel, Mitternacht. Es kracht, blitzt, leuchtet, brutzelt, blinkt, knallt - gefühlt an jedem Eck - 30 Minuten lang! Die Pyrotechniker einiger Hotels scheinen sich einen Wettkampf zu liefern, wer den längeren Atem und die voluminöseren Raketen auf Lager hat.

In Zeiten von Krieg, Klima- und Energiekrise, drohendem Blackout und diversen Subventionen an oben genannte Unternehmen fühlt sich dieses Spektakel schon fast frivol an.

Menschen hängen an "Traditionen", doch wäre vielleicht ein zentral organisiertes, fünfminütiges Feuerwerk ein Anfang, denn wie heißt es so schön - lieber ein Ende mit Schrecken.

Tiere, schlafende Kinder (inkl. deren Eltern) und karitative Einrichtungen, denen vielleicht der ein oder andere ansonsten sinnlos verballerte Tausender zugute kommen würde, wären den Verantwortlichen sicher dankbar.

Vielleicht ist das für manchen eine Überlegung wert, denn schließlich schauen wir alle in den gleichen Himmel!



Carina Riedlsperger, 5751 Leogang