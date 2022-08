Wir schreiben das Jahr 2022

Ich musste schon mehrmals aus der Ostermesse von Erzbischöfen wie Eder oder Kothgasser herausgehen, weil sie statt froher Osterbotschaft die Apokalypse predigten. Was aber der jetzige Erzbischof Lackner von sich gibt, ist einfach nur "schlicht". Er beklagt einen Artikel von Hedwig Kainberger (zurück ins Mittelalter) und Verteidigt gleichzeitig, dass "die früheren Wüstenväter- und Mütter sowie

Papst Leo der Große vor 1.600 Jahren es auch so gesehen und gemacht hätten".

Nämlich die Befindlichkeit und Merkwürdigkeit einer jungen Frau, als ewige Jungfrau zu feiern und als vorbildlich und nachahmenswert darzustellen. Die junge Frau kann tun und lassen was sie möchte. Nur, das kirchlich unterstützt im Dom, geweiht durch einen Bischof, auch noch zu propagieren und als Vorbild für Frauen und Jugend darzustellen, ist hinterletzt, jenseitig und tatsächlich mittelalterlich.

Herr Erzbischof: Falls Sie das noch nicht bemerkt haben, wir sind nicht bei den Wüstenvätern, auch nicht bei Papst Leo dem Großen vor 1.600 Jahren, sondern wir schreiben 2022 und haben andere Herausforderungen. Eigentlich müsste das das letzte Steinchen sein, um aus dieser Kirche auszutreten. Ich tue mir das in meinem Alter nicht mehr an, weil: Glaube und Kirche sind zwei Paar Schuhe.

Frühere Päpste lebten in Saus und Braus mit Mätressen und Kindern. Auch frühere

Erzbischöfe in Salzburg. Also, was soll der Bezug auf früher Positives bringen?





Karl Popp, 5101 Bergheim