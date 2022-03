Wir sind die Guten, die Anderen die Bösen?

Die russische Invasion in die Ukraine ist furchtbar und menschenverachtend - wie jeder Krieg.

Aber ich frage mich, was uns so sicher macht, dass wir - die wir uns zu den westlichen Mächte zugehörig fühlen - moralisch so viel besser sind?

Wenn der Whistleblower J. Assange im Hochsicherheitsgefängnis sitzt (SN, vom 24.3.) weil er unter anderem ein Video veröffentlicht hat, in dem zu sehen ist, wie aus einem amerikanischen Militärhubschrauber im Irak gezielt auf Zivilisten geschossen wird.

Wie peinlich für die "Guten".

Wilma Doppler, 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt