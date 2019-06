Wir sind Finale: Die Zweite

Die internationale, politische Schande Österreichs wurde im Welttennis von Dominic Thiem getilgt. Der Super-Gau von Ibiza zählt heute nichts. Österreich atmet wenigstens im Sport durch und lebt seinen Traum. Das politische Chaos tritt in den Hintergrund. Zu Jahresbeginn Hirscher "unendlich", dann der erfolgreiche Fußball in Klagenfurt und nun unser Dominic. Der "Napoleon von Paris" kommt heuer möglicherweise aus Lichtenwörth und fügt den (zweit-) besten Tennisspieler der Welt, "Joker" Nowak Dokovic, die erste Niederlage - seit gefühlt unendlichen Zeiten - zu! Die Hoffnung lebt - in Österreich - wieder auf; wir dürfen wieder stolz sein. Wir sind eine Nation, ein Team - "Team-Dominic"! Die "steirische Eiche" und Herminator sind in Anflug auf Paris, um mit uns beim "Dominicator" zu sein. Die Tenniswelt dreht sich nur mehr um Österreich - wir sind - mit Dominic - schon fast die "globale Nummer Eins". Jetzt ist "Finale"!



Egon Hofer, 9063 Maria Saal