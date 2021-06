Wir sind keine Versuchskaninchen

"Kinder impfen lassen oder nicht?" - eine Toleranzfrage? Ich stimme dem Artikel vom 4. Juni "Sollen wir Kinder gegen Corona impfen lassen?" nicht in allen Aussagen zu und möchte daher ein paar Dinge ergänzen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir Kinder und Jugendlichen keine Versuchskaninchen sind. Wenn sich Erwachsene mit einer Impfung gegen Corona schützen wollen, dann können sie es gerne machen. Aber warum sollten sich gesunde Kinder, die ohnehin durch den Beginn der Pubertät eine körperlich und seelisch anstrengende Zeit haben, auch noch dem Risiko der Impfung aussetzten? Die Frage ist aber auch, ob sich so viele junge Menschen nur impfen lassen, wegen der strengen Vorschriften und weil sie keine Lust mehr auf all die Einschränkungen haben. Das ist meiner Meinung nach verständlich. Vergessen wir aber bitte auch nicht, dass es keine Garantie gib, ob der Impfstoff auch wirklich hilft oder welche längerfristigen Auswirkungen die Impfung haben kann. Die Kinder und Jugendlichen waren seit Beginn der Corona-Pandemie die Altersgruppe, die am meisten unter den sozialen Einschränkungen zu leiden hatte. Es wäre höchste Zeit ihnen auch ohne Impfung ein Stück Freiheit wieder zu geben!



Carina Perschl, 5152 Michaelbeuern