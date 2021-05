Am Freitag besuchte Bundeskanzler Kurz Salzburg und wurde dabei von einer kleinen Gruppe so genannter Querdenker, Verschwörungstheoretiker etc. mit der Herbert Kickl'schen Parole "Kurz muss weg" in Empfang genommen. Im Namen der weitaus größeren, jedoch schweigenden Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen möchte ich mich bei Ihnen, Herr Bundeskanzler, und Ihrer Regierung für dieses Verhalten unserer Mitbürger entschuldigen. Wir, die Mehrheit, sind nicht so. Wir sind nicht so hasserfüllt, so aufgestachelt von dem populistischen Geschrei der Opposition, die als einzigen politischen Inhalt nur noch den wahnhaften Rufmord Ihrer Person hat. Nicht alles lief wie gewünscht, doch im Großen und Ganzen steht Österreich gut da. Die Politik reagiert richtig, wenn sie ihre Maßnahmen, gestützt auf das Wissen der Experten, am Wohl der Allgemeinheit orientiert und sich nicht nach dem richtet, der aktuell am lautesten schreit. Vielen Dank dafür!



Hannes Hirscher, 5524 Annaberg-Lungötz