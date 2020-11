Wir sind "Weltmeister" . . .

. . . aber leider im negativen Sinn! Die exorbitant hohen Corona-Infektionszahlen führen uns täglich die Fragilität menschlichen Lebens vor Augen; Sorglosigkeit, Undiszipliniertheit bis hin zu grenzenloser Ignoranz (man denke an die Coronamaßnahmenverweigerer auf dem Residenzplatz!) feiern "fröhliche" Urständ!

Weder Regierung noch Opposition tragen die Schuld daran, sondern das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen ist maßgeblich für die Unterbrechung der Infektionsketten!

Nützen wir doch diese Krise auch als Chance für "moralischen Fortschritt in dunklen Zeiten" (M. Gabriel, deutscher Philosoph), indem wir durch solidarisches, verantwortungsvolles Handeln auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen, denn wir sitzen - weltweit - alle in einem Boot, oder um nochmals M. Gabriel zu zitieren: "daß Menschheit eine globale Schicksalsgemeinschaft ist".



Erika Derler, 5071 Siezenheim