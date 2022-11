Wir sollten die Augen mehr auf die Natur richten

Als Gründer einer erfolgreichen IT-Firma stehe ich natürlich der Digitalisierung positiv gegenüber. Es wurden durch diese Techniken großartige Möglichkeiten geschaffen, Informationen zu teilen, Aufgaben zu vereinfachen bis zur Abwicklung ganzer Prozesse. Die Möglichkeiten werden aber leider auch - gerade im Bereich der Informationserstellung und -übermittlung - oft völlig überzogen und manchmal auch missbräuchlich verwendet.

Als naturverbundener Mensch, der gerne in unserer schönen Landschaft und im Gebirge unterwegs ist, denke ich mir manchmal, dass jedes neue Blatt an einem Strauch oder Baum oder jede Nadel an einem Nadelbaum ein "Like" an die Natur ist. Allein in unserem schönen Land Salzburg ergibt das einige Milliarden "Likes" an die Natur, da kommt Facebook mit seiner Anzahl an "Likes" nicht mit. Ich glaube, es wäre für Mark Zuckerberg und für uns alle besser, die eigenen Augen mehr auf die Natur zu richten, als mit "Virtual-Reality- Brillen" in die digitale Parallelwelt abzutauchen.







Dr. Gerhard Haberl, 5020 Salzburg