Wir sollten unsere Worte gut überlegen

Danke Frau Monika Wölflingseder für Ihre mutigen und klaren Worte (Leserbrief in den SN vom 26. 3.). Es ist wirklich unfassbar, mit welchem Zynismus und welcher Verachtung über Menschen (Bettler und linke naive Gutmenschen) gesprochen wird und Hass und Vorurteile geschürt werden. Kennen die Leserbriefschreiber die Luxusvillen der angeblichen Bettlermafia? Haben sie diese gesehen? Waren sie dort? Diese Villen sollen ja von den vielen Euroscheinen, mit welchen die großherzigen Salzburger die Becher der Bettler füllen, finanziert werden und nicht für deren Überleben verwendet werden.

Weiters wird kritisiert, dass die Anwesenheit und der Anblick der Bettler die Schönheit der Stadt beeinträchtigt, Salzburg soll also Bettler-frei werden. So ähnliche Aussagen und dass eine Menschengruppe als Volksschädlinge und Ungeziefer bezeichnet wurde, hatten wir in unserer furchtbaren Vergangenheit bereits. Wie wir ja alle wissen, waren die Folgen für Millionen Menschen verheerend. Daher sollten wir uns unsere Worte sehr gut überlegen und gegen solche Aussagen scharf protestieren. Denn wer schweigt, stimmt zu. Warum lösen Bettler und arme Menschen so starke Aggressionen aus, Spekulanten und Finanzhaie aber nicht? Ich besuche sehr oft meine frühere Heimatstadt und werde auch weiterhin den Bettlern etwas geben, denn das gehört sich so in einer Menschenrechtsstadt, welche Salzburg ja ist.







Roswitha Tiemessen, 3031 Rekawinkel, 5020 Salzburg