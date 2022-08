Wir tanzen nicht nach Putins Pfeife

Über sechs Millionen Ukrainer/-innen, vor allem Frauen und Kinder, sind vor den russischen Raketen in die EU geflüchtet. Ebenso viele sind innerhalb ihrer Heimat vor den russischen Panzern und Soldaten auf der Flucht. Alle stehen vor dem Nichts, sind in Gefahr im kommenden Winter zu erfrieren und zu verhungern. In Österreich wird wegen der überhöhten Energiepreise der Konzerne niemand im Stich gelassen. Bei uns reden nun populistische Politiker ihren verärgerten Wählerinnen und Wählern nach dem Mund und malen den Teufel an die Wand. Sanktionen gegen Russland seien wirkungslos und unnötig. Man darf den schlafenden, russischen Bären nicht wecken. Alle Populisten meinen, wir Österreicher/-innen sollten lieber nach Putins Pfeife tanzen, um möglichst ungeschoren davonzukommen. Den Preis für Solidarität wollen viele nicht länger bezahlen. Das Leben sei auch so schon anstrengend genug. Putin hat mit seinen Erpressungen auch in Österreich Erfolg. Seine Helferlein melden sich überall lautstark. Sie schießen wie Spaltpilze aus dem Boden.







Egon Hofer, 9063 Maria Saal