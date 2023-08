Wir und unser Verhältnis zur Wissenschaft!

Wir wissen nun, dass etwa zehn bis dreißig Prozent der Österrreicher/-innen der Wissenschaft und dem von ihr generierten Wissen skeptisch gegenüberstehen.

Was haben wir mit dieser wissenschaftlichen Feststellung gewonnen? Und ist das viel, soll man dagegen etwas unternehmen?

Ich befürchte, dass ein reparierendes Herangehen an Symptomen der derzeit praktizierten Wissenschaften nicht viel bringt. Mediale Vorschläge, wie das Aufzeigen von Grauzonen des Wissens, dem Abrücken von medialen Zuspitzungen und dem Weg raus aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm hin zu einer lebhaften Erörterung des produzierten Wissens in der Öffentlichkeit, können sie das beachtliche Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen Aussagen dämpfen?

Bisherige Erfahrungen lassen einen skeptisch werden.

Was hilft dem Patienten Wissenschaft? Denke, dass nur eine Radikalkur hilfreich wäre. Und die wäre?

Vorerst eine Dekonstruktion dessen, was hauptsächlich unter Wissen und Wissenschaft in der Gesellschaft kolportiert wird.

Nehmen wir an, es gibt so etwas, was unabhängig von unserem Bewusstsein existiert? Nennen wir das Realität oder die Welt an sich. Stellen wir uns die Frage, ob wir imstande sind, diese Realität objektiv, so wie sie ist, zu erkennen und in wahre (mit der Realität übereinstimmende) Aussagen zu kleiden?

Mitnichten, dazu sind wir nicht gebaut. Unsere Sinne, unser Gedächtnis, unser Verstand, unsere Gefühle und unsere erfahrbaren Handlungen schaffen es nur, individuelle und interindividuelle Erlebniswirklichkeiten von der Realität zu konstruieren, gewissermaßen virtuelle Realitäten oder Welt der Dinge für mich/für uns. Dabei wird der Weg in einem egressiven, wertorientierten Verstehensalgorithmus von bloßen Behauptungen zu von Unterlagen ausgehenden sprachlich geformten Auslegungen beschritten, die als Auffassungen von etwas (Meinungen über etwas) entweder mir einleuchten, für mich akzeptabel und brauchbar sind oder eben nicht. Außerdem kann man unterlegte Meinungen kommunizieren und dabei im ausgehend-fortsetzenden Deutungsvergleich Konsens oder Dissens ernten.

Sieht man von bloßen Unterstellungen ab, so deckt sich in der Meinungsbildung im Alltag und in der Meinungsschaft (statt Wissenschaft) die Vorgangsweise, es kann aber zu alternativen Ergebnissen (Feststellungen, Erklärungen und Bewertungen) kommen. Das ist nun kein Unglück, sondern Anregung, bei Dissens im Dialog in Augenhöhe zu versuchen, Differenzen abzubauen und Präferenzen zu kreieren. Die zurückgelassene Meinung wird quasi in Reserve gehalten.



Rudolf E. Wordian, 5020 Salzburg