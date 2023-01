Wir verantworten die Menge des Mülls

Die von Frau Spornberger in ihrem Leserbrief angesprochene "Neuregelung" der Mülltrennung ist in vielen Gemeinden in Österreich mitunter schon seit über 20 Jahren gelebte Normalität. Die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Salzburg sind hier noch anderes gewohnt, was aber eben nicht dem österreichweiten Standard der getrennten Sammlung entsprochen hat. Aufgrund des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) 2002 sind wir Bürgerinnen und Bürger verpflichtet, unseren Müll sorgsam zu trennen. Das schließt natürlich ein, dass wir als Bürgerinnen und Bürger auch die Verantwortung haben, welchen Müll wir in welchem Ausmaß produzieren.

Es ist also nicht so, wie Frau Spornberger sagt, dass wir den schwarzen Peter bekommen haben und unsere Bundesregierung für den Müll, den wir als Konsumenten verursachen, alleine zuständig ist. Wir müssen uns eben schon beim Einkaufen überlegen, wie viel Müll wir dann wie entsorgen müssen. Es ist schlussendlich im Interesse eines jeden einzelnen Bürgers, denn die Abfallentsorgung kostet ja etwas und wird auch durch Steuergeld finanziert.



Karin Juriga, 5071 Wals-Siezenheim