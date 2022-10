Wir vergeuden Zeit, Energie und Kraft - hören wir auf damit!

Ich schätze die Beiträge von Frau Kainberger seit vielen Jahren sehr. Mit der Glosse am Mittwoche ("Wer achtsam ist, spart die Mütze", SN, 5. 10. 2022) spricht sie mir aus der Seele. Das Wort "Urassen" habe ich schon ewig nicht mehr gehört oder gelesen. Irgendwie höre ich dazu die Stimme meiner Mutter im Hintergrund.

Ja, wir urassen unsagbar mit den Ressourcen unserer Erde, unseren eigenen Zeit, Energie, Kraft. Wir verplempern - auch so ein Wort - mit unnützen Blödsinn am Handy, sinnbefreiter sogenannter "Kommunikation" -Stichwort Social Media - und wundern uns, dass unsere Probleme ins Unendliche wachsen.

Ja, weg vom Urassen und hin zur Achtsamkeit!

Vom Kleinsten bis zum Großen. Jede einzelne Lampe zählt und nicht "ich kann ja eh nichts ändern!" Doch, wir haben es in der Hand.

Jetzt! Sofort!





Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer