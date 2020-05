Wir werden uns bald "abmelden" müssen …

Eine erbärmliche Pressekonferenz, zermürbende Vertröstungen und abstruse Vorschläge für eventuelle Wiedereröffnungen zeigen, welchen Stellenwert die österreichische Kultur in unserer Politik einnimmt.

Es gibt auch in anderen europäischen Ländern Theater, Opernhäuser, Museen, Orchester und sonstige kulturelle Einrichtungen. Wenn die Politiker eines anderen europäischen Staates mehr Interesse an der Materie Kunst und Kultur beweisen und rascher umsetzbare Vorschläge erarbeiten, dann wird sich wohl bald ein anderes europäisches Land "Kulturland" nennen können. Welch ein Armutszeugnis!







Mag. Ulrike Brilli, 1090 Wien