Wir wollen wieder die Normalzeit!

Alle reden von der erhofften Normalität in dieser wirklich schwierigen Zeit, aber Ende März will man wieder nicht zur mitteleuropäischen Normalzeit zurückkehren (es gibt keine Winterzeit!). Es ist schon eigenartig und traurig, dass keine der politischen Parteien diesen vernünftigen Schritt vehement einfordert. Ich bin überzeugt, dass sich diese Rückkehr in die Normalität eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung wünscht, wo es doch, besonders wenn Schnee liegt, schon im Jänner am Abend länger hell ist. Im März freut man sich dann so richtig, wenn es am Morgen bei Vogelgezwitscher sowie am Abend spürbar länger hell ist. Dann kommt wieder diese unsinnige Uhrenverstellung, sodass die Schulkinder, sowie die meisten Arbeiter (Pendler) wieder in die Dunkelheit hinaus müssen. Wenn die Politiker nicht willens sind, wie wäre es, wenn wir selbst handeln und die Uhren nicht mehr umstellen? Es gibt da einen Spruch: Es ist Krieg und keiner geht hin. Zum Schluss noch an eine Gruppe Menschen, die sich die Sommerzeit das ganze Jahr wünschen: Das halte ich für unvorstellbar und absurd! Ich wünsche allen, die dieser Meinung sind, vor allem Gesundheit und Rückkehr zur Normalität.

Heinrich Klappacher, 5082 Grödig