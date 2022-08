Wir wollten es nicht glauben

Sehr geehrter Herr Stricker,

vielen Dank für Ihren Artikel zum Halbjahrestag des russischen Angriffskrieges. Es kann nicht oft genug gesagt werden , was Sie so treffend beschreiben: Putins Ziele sind und waren schon immer klar, nur haben wir es nicht geglaubt: Sturz der gewählten ukrainischen Regierung, Eingliederung der "Kleinrussen" in ein großrussisches Reich, zumindest so groß wie das ehemalige marode Sowjetreich, das heißt auch Zurückdrängen der NATO aus Osteuropa, Spaltung der westlichen, demokratischen Welt.

Aber er hat sich verrechnet. Die russische Wirtschaft wankt, Moskau veröffentlicht seit Monaten keine Wirtschaftsdaten, Gas und Ölexporte brechen ein, das Embargo greift mit jedem Monat schmerzhafter, nur China hält den Kreml über Wasser, Putin wird Pekings Pudel.

Aber die Ukraine ist ohne westliche Hilfe verloren. Bitte werden sie nicht müde darauf hinzuweisen, dass die Unterstützung der leidgeprüften Ukrainer nicht groß genug sein kann, diese nicht nur dem ukrainischen Volk zugute kommt, sondern für Europa eine äußerst wichtige präventive Strategie ist, die wir ja schon mindestens ein Jahrzehnt verschlafen haben, indem wir den Agentenstaat Russland mit Euro und Dollar gefüttert haben. Es darf kein Ende der Sanktionen geben!

Werden Sie nicht müde die Fakten zu publizieren, wieder und immer wieder, damit die Menschen nicht auf die Rattenfänger Orbán, Kickl und Co, die ja von Putin bezahlt werden oder zumindest wurden, hören.

Und Putin ist bei Weitem nicht alleine: Vom Zarenreich bis über Lenin und Stalin wird der Bevölkerung mittels Repression und Gewalt eine imperialistische Einstellung oktroyiert, deshalb muss die demokratische Welt zusammenhalten, wenn es auch Opfer kosten sollte, sonst verlieren wir weit mehr als ein bißchen von unserem Reichtum und Wohlstand.





Erwin Kainhofer, 4882 Oberwang